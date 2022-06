Marcos Baldasso Arquitetura é um atelier ligado ao projeto de arquitetura, design de interiores, concepção e paisagismo, onde deriva o seu sucesso a partir do respeito pelo património humano, encarando a arte de criar com abertura de espírito e sentido de responsabilidade.

Acreditamos que a arquitetura não é uma arte em risco de extinção, ameaçada por interesses econômicos, mas sim um elemento que contribui fortemente para o bem-estar de cada um de nós. Temos consciência desta responsabilidade, fazendo com que os nossos projetos sejam um resultado de uma pesquisa contínua, produto de um debate intensivo entre nós e os nossos clientes, de modo a ir para além do que seria esperado. Nossa prática profissional é pautada na ética, na individualidade humana, na qualificação dos espaços públicos e privados e no respeito ao meio ambiente natural e construído. Respondemos com rigor ao contexto e uso do espaço, valorizando o capital financeiro de quem continua a apostar em algo que continuará sempre vivo. Ao desenvolver um projeto apostamos na segurança e na garantia de uma comunicação contínua entre cliente e arquiteto. Seja o projeto de pequeno, médio ou grande porte, o propósito é desenvolver as melhores soluções técnicas compatíveis com os desejos, prazos e custos pretendidos, garantindo assim melhor retorno de expectativas do cliente ou, em caso comercial, investimentos realizados. Aspiramos para que cada projeto novo seja único e fruto destas preocupações, resultando num produto que representa a funcionalidade com beleza, harmonia e funcionalidade. O escritório é formado por uma equipe de parceiros colaboradores que desde 2006 vem desenvolvendo projetos de arquitetura, design de interiores, paisagismo, análise e seleção de terrenos, gerenciamento de obras e consultoria, na região de Campinas – SP, buscando constante aperfeiçoamento, atualização tecnológica e excelência na prestação dos seus serviços.