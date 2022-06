Somos um escritório de arquitetura que busca desenvolver projetos com relação e significado com o espaço em que se deseja morar ou trabalhar. Para nós arquitetura é bem mais do que projetar, é compartilhar uma experiência de vida baseada em percepções e sentidos. É uma forma de contribuir, promover e transformar a vida das pessoas. Nossa equipe é formada por profissionais multidisciplinares que desenvolvem soluções criativas, técnicas e sustentáveis, adequadas para cada necessidade.