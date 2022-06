Desde 1988 a Arquiteta Paisagista Alessandra de Carvalho busca em seus projetos as melhores soluções para áreas externas e internas. À frente da Le Jardin Arquitetura Paisagística, tem como foco de trabalho a elaboração e implantação de projetos para paisagismo residencial, comercial, corporativo e rural, contando com uma equipe de manutenção para as áreas implantadas. Desenvolvimento de projetos em todo o Brasil e em outros países, através de Projetos Online.

"Vejo o Paisagismo como uma manifestação artística incrível, uma arte viva que se transforma e se revela ainda mais rica com o passar do tempo, e que nos proporciona não somente resultados estéticos agradáveis, mas principalmente soluções indispensáveis à realidade

do nosso meio ambiente"