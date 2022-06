Com mais de 10 anos de experiência projetando e executando obras de áreas externas residenciais e comerciais, a Garden Light foi inaugurada em 2005 com o objetivo de fornecer soluções para área jardins e áreas de lazer.Contando com uma equipe de funcionários formada por arquitetos, engenheiros e jardineiros, a empresa está capacitada para atender às várias solicitações dos clientes e tendências no setor.Com reconhecimento e atuação consolidada na região de Campinas, a Garden Light está sempre buscando inovações através da criatividade e bom gosto proporcionando harmonia e interação com meio ambiente de forma natural.