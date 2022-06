RIGO, mineiro natural de Belo Horizonte, artista plástico autodidata, procura sempre transformar o peso e a rigidez do aço em leveza, movimento e flexibilidade. Desde 1998 produz esculturas de parede, mesa e chão, utilizando o aço corten oxidado ou pintado e o aço inox. Começa a expor seu trabalho em 1999 em Galerias de Arte de Belo Horizonte. Em 2005 seu trabalho é registrado no livro "HISTÓRIA DO AÇO NO BRASIL".

A partir de 2011 suas esculturas "A Chama", e as e.643, e.685 e e.682, passam a fazer parte do acervo público de obras de arte, da cidade de Belo Horizonte, sendo expostas, em caráter permanente, nos bairros Floresta, Santa Tereza e Santa Efigênia/BH. Em parceria com arquitetos e decoradores esteve presente em diversas edições da Casa Cor e Morar Mais. Rigo exerce exclusivamente a atividade artística, focada na criação e execução de esculturas. Além de esculturas, desenvolve peças de design utilitárias incluindo mesas e corrimãos especiais, que são executadas através do seu atelier.