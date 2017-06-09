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Studio Prima Arq &amp; Design
Designers de interiores e decoradores em Rio De Janeiro
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    Apartamento Barra da Tijuca

    O STUDIO PRIMA NASCEU PARA REALIZAR OS SONHOS DE CADA CLIENTE E TRANSFORMÁ-LOS EM REALIDADE. APRECIAMOS A BELEZA ALIADA À PRÁTICA E FUNCIONALIDADE, PROPORCIONANDO AO CLIENTE A OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS, MELHORANDO ASSIM SUA QUALIDADE DE VIDA E CONFORTO. NOSSA META É CRIAR AMBIENTES PERSONALIZADOS E EXCLUSIVOS PARA QUE TENHAMOS SEMPRE EXPECTATIVAS SUPERADAS E CLIENTES SATISFEITOS. PARA NÓS, CADA PROJETO É ÚNICO POR ISSO, SEMPRE NOS ENVOLVEMOS TOTALMENTE E OFERECENDO UM ATENDIMENTO DIFERENCIADO.

    Áreas servidas
    Rio de Janeiro – Região Sudeste
    Endereço
    Av. João Cabral de Melo Neto 850 bloco 02 sala 315 – Barra da Tijuca
    21 Rio De Janeiro
    Brasil
    +552199471-57412196467-2978 www.studioprimadesign.com.br
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