Milena Meira Decker, é formada pela faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UniRitter em 2006 e pós-graduada no curso de Especialização em Arquitetura Comercial da Unisinos em 2008.

Atua na área de projetos de arquitetura de interiores desde 2001 em Porto Alegre. Com foco em projetos residenciais e comerciais, conta com equipe de trabalho para a completa execução de seus projetos. Comprometimento em desenvolver um trabalho diferenciado, com alta qualidade e satisfação do cliente é sua meta.