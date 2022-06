Arquiteto formado em 2014 pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e com um período de estudos realizados na Escuela Tecnica Superior de Arquitectura em Sevilla, na Espanha, é especializado em arquitetura comercial, com projetos de cafeterias, escritórios, clínicas odontológicas, centros terapêuticos, pousada e agências de publicidade.