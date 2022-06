Nascida em no interior de SP, é formada em arquitetura pela Universidade Paulista e sofreu grande influência da arquitetura contemporânea após ter morado vários anos em Dubai e Miami. Trabalha na área por meio de escritórios de engenharia desde os 15 anos de idade.

Participa de todas as etapas de um projeto, desde a escolha do lugar, apartamento, terreno ou escritório, tentando interpretar ao máximo a individualidade e interesse de cada cliente, respeitando seus anseios e desejos e assim poder transforma-los e adaptá-los aos projetos dando importância aos menores detalhes e desta maneira garantir uma relação tranquila que possa ter um resultado final positivo no desenvolvimento do projeto.