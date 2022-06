A Rabo de Lobo acredita que toda criança deve exercitar a sua criatividade e explorar a imaginação. Pensando nisso escolhemos as Teepees (tendas, cabanas) como nosso principal produto pois acreditamos que elas são o espaço ideal para acolher este maravilhoso mundo que só uma criança pode criar.

Buscamos qualidade em todo o processo de fabricação, que é realizado de forma artesanal e com todo carinho para os nossos clientes. Para facilitar ainda mais o seu uso, projetamos estruturas exclusivas de bambu dobráveis, deixando as tendas mais compactas, leves e práticas.

Rabo de Lobo believes that every child should exercise their creativity and explore their imagination. With this in mind we have chosen teepee tents as our main product because we think they are the perfect place for bringing to life the wonderful world that only a child can imagine.

All our teepees are carefully handcrafted for our clients to the highest standards, using our unique folding bamboo structure that makes them compact for easy storage and light to carry.