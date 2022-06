Escritório fundado no início de 2014 pelos arquitetos Gabriel Zuanon e Filipe Arnosti Neves, com o intuito de unir profissionais da arquitetura com ideais em comum. Sediado em Araraquara-SP, o escritório é fruto de um sonho antigo, desde os tempos em que cursavam a universidade UNESP de Bauru-SP.

Com atuação em diversas áreas da arquitetura, o escritório tem como meta atender a seus clientes com criatividade, qualidade, competência e pontualidade. A premissa do escritório é trazer sempre novos conceitos e parâmetros para a criação de espaços ou situações, através de pesquisas constantes e aperfeiçoamento das inovações mercadológias, buscando as melhores soluções para cada desafio. Dentro de um cenário no qual equilibra programa, legislação, localização, prazo e orçamento, busca imprimir uma identidade única para cada cliente. Reune assim elementos diferenciais na elaboração de projetos arquitetônicos completos e surpreendentes. Filipe viveu um período em Los Angeles, onde contribuiu com o escritório M Charles Bernstein Architects. Após esta época de experiência no exterior, mudou-se para São Paulo. Lá colaborou por 8 anos com o escritório Aflalo/Gasperini Arquitetos, envolvendo-se com projetos de torres comerciais e residenciais além de coordenar equipes de projeto. Durante esta época, Gabriel Zuanon trabalhou como arquiteto de maneira autônoma, construindo uma extensa carta de projetos em Araraquara e região, sendo em sua maioria, projetos residenciais. Isso o proporcionou um amplo conhecimento projetual e mercadológico da região, agregando conhecimento e experiência. Após este período de amadurecimento profissional, os arquitetos conseguiram realizar o sonho de estabelecer o ZN Arquitetos. Um escritório que tem como missão buscar excelência no trabalho em equipe e somar esforços com parceiros do meio da construção civil. Uma parceria embasada no sólido objetivo de trazer para seus clientes uma arquitetura de qualidade inigualável.