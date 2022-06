Uma empresa jovem, flexível e em constante processo de aprimoramento.

Uma empresa de Arquitetura e Urbanismo que atua em âmbito nacional, e tem como principal atividade o desenvolvimento de projetos urbanísticos, arquitetônicos e complementares para os setores públicos, comercial, corporativo, industrial e residencial.

Efetivamente em operação desde 2003, a empresa vem se destacando no mercado nacional, e possui uma equipe altamente qualificada e flexível que atua dentro do espírito multidisciplinar para desenvolver projetos de vários portes e produtos imobiliários inovadores.

Uma empresa ideologicamente comprometida com a estética, qualidade, tecnologia e produtividade, e com suas experiências estabeleceu uma sistemática capaz de criar e implementar projetos afinados com o mercado, incorporando diversas tecnologias e materiais compatíveis às necessidades específicas, valendo-se sobretudo do conforto, funcionalidade e da relação custo/benefício.

Nos últimos anos, a Arquitetos Urbanistas | Planejamento e Projetos Ltda, vem se firmando como uma empresa séria e idônea, atuando nas áreas de Consultoria, Planejamento, Projetos e Gerenciamento, sempre mantendo um profundo compromisso com o cliente e com os conceitos de qualidade.

Durante esses anos, o escritório foi premiado em diversos projetos de arquitetura e urbanismo, e de reconhecimento empresarial. Em 2010, receberam o Prêmio Top Of Business em “Serviços de Arquitetura e Urbanismo”, e a Menção Honrosa do IAB/SP com o projeto de reurbanização da Rua Frei Caneca, desenvolvido através da parceria “Joint Venture”, com o escritório espanhol A–cero Joaquín Torres Architects SL. – Esta cooperação empresarial, entre os escritórios de São Paulo/BR e de Madrid/ES, teve como ponto de partida o FORUM DE INVESTIMENTOS E COOPERAÇÃO EMPRESARIAL ESPANHA – BRASIL, organizado pelo Instituto Espanhol de Comércio Exterior (ICEX) em colaboração com a APEX, RENAI e INVESTESP, em 2001 receberam destaque do IAB/BR com o projeto Espaços Públicos de Lazer e Esportes – CPTM – São Paulo, no 5º Prêmio Jovens Arquitetos.