Sou a Flávia Diniz! Sou Designer de Ambientes formada pela UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais) e há mais de dez anos trabalho desenvolvendo projetos residenciais, comerciais e consultoria em design, além de acompanhamento de obra.

Entre as prioridades dos meus projetos estão o aconchego dentro do lar ou do ambiente de trabalho, a funcionalidade, praticidade, atemporalidade, criatividade e bom-gosto.

O design deve ser pensado como forma de proporcionar bem- estar através de ambientes bem projetados, harmônicos, funcionais e práticos. Acredito que cada cliente é único e deve ser tratado como tal. Procuro atender ás necessidades de cada cliente com sensibilidade, criatividade e soluções assertivas. Trabalho de forma contínua e criativa para realizar o sonho das pessoas. Isso é o que me move!

Para orçamentos entre em contato conosco!

E-mail: flaviadinizdesigner@gmail.com

Telefone: (31)98635-0740