A PROJECTEL é uma jovem empresa atuante no ramo Projetos e construções .

Nossa equipe técnica é formada por profissionais adaptados a dinâmica do mercado da construção civil, capacitados a traduzir em empreendimentos de qualquer porte às necessidades, possibilidades e requisitos de nosso clientes, estando dispostos a enfrentar novos desafios e parcerias na busca da qualidade do produto e da satisfação de nossos clientes. Nossa atuação pode se iniciar antes mesmo da elaboração do projeto propriamente dito, assessorando nossos clientes na detecção de suas necessidades e carências, desde a escolha do terreno apropriado ao empreendimento, a supervisão dos serviços preliminares de planejamento. Posteriormente na execução dos projetos complementares necessário (estrutural, elétrico, hidráulico, entre outros) e na assessoria, gerenciamento e fiscalização da obra.