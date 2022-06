Caco Borges nasceu no Rio de Janeiro, onde se formou arquiteto pela Escola de Arquitetura e Urbanismo Bennett, em 1981. Seis anos depois de formado, abriu seu próprio escritório. Desde então, soma projetos no Estado do Rio, Espírito Santo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, atuando na área de projetos residenciais, empresariais, hoteleiro, de escritórios, lojas comerciais e design de mobiliário. Tem vários de seus trabalhos publicados nas principais revistas e livros de arquitetura do país e do exterior.

Desde 1984, participa das principais mostras e eventos de arquitetura do país, como Casa Cor–RJ, Casa Cor-ES, Mostra Artefacto, Brastemp Gourmet e outros.

Sempre que pode, percorre o mundo visitando feiras e eventos de arquitetura, buscando as tendências para enriquecer o seu trabalho e sintonizado com o mundo que é muito dinâmico. Define seu estilo como Clássico, é uma arquitetura que não é modismo, que fica para sempre sem ficar demodê.