Somos um escritório de arquitetura e engenharia que desenvolve projetos residenciais a preços acessíveis.

Nossa missão é transformar a arquitetura em um serviço disponível a todos, atendendo a diferentes necessidades e consequentemente diferentes classes sociais, fornecendo projetos com qualidade arquitetônica e ao mesmo tempo fáceis de serem construídos. Devido a nossa experiência no ramo, sabemos que a arquitetura muitas vezes é tão valorizada que se torna algo inacessível a todos, de forma que os elevados custos de contratação de um profissional muitas vezes acabam sendo uma barreira para que os clientes construam o projeto que desejam, sendo necessário uma redução na área construída da obra ou na qualidade dos acabamentos escolhidos para compensar os gastos de contratação do profissional que desenvolverá o projeto desde o início. Em contrapartida, também sabemos da importância que um projeto arquitetônico bem elaborado tem para o usuário e para a cidade. Chegamos então, nesse contexto, oferecendo projetos arquitetônicos residenciais prontos, propondo preços acessíveis a diversas necessidades. Conseguimos fornecer preços mais baixos que os escritórios de arquitetura convencionais, pois muitas vezes o projeto do nosso site é vendido mais de uma vez, portanto, exceto os projetos personalizados, não garantimos a exclusividade da construção. Com preços menores, o consumidor economiza tempo e dinheiro na procura da planta ideal, para poder investir futuramente na obra. Foi através dessa forma que encontramos a solução para atender a todos os clientes que buscam uma boa arquitetura e preço acessível, independente do tamanho do projeto, além de um bom atendimento feito por profissionais qualificados dispostos a tirar as dúvidas que possam surgir antes e no decorrer da obra. Para os clientes que fazem questão de ter um projeto exclusivo, ou que já tem possuem ideias que queiram colocar no papel, também realizamos os projetos do zero, desenvolvendo cada etapa projetual e auxiliando nas questões necessárias.