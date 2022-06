Idealizado e criado pela arquiteta Amanda Bocchi, o Studio A|B Arquitetura e Interiores localizado em Balneário Camboriú tem como foco o conceito de funcionalidade, fazendo da Arquitetura um direito de todos.

Atendendo em escala nacional, clientes residenciais, comerciais e corporativos, priorizando o acompanhamento de cada etapa do projeto, visando a plena satisfação do cliente com o resultado final.

Como principal objetivo tem a realização de projetos de arquitetura, reformas e interiores, desenvolvendo projetos e serviços com total qualidade, unindo a preocupação estética com as melhores soluções técnicas e funcionais.