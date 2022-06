Nosso princípio de atuação é encontrar soluções criativas e personalizadas, visando uma relação de proximidade e comprometimento. A arquitetura deve ser sentida, por isso, acreditamos que deve servir como inspiração para vida, afinal, ambientes servem de cenários para diferentes histórias e estratégias. Ao atingir os objetivos do projeto novos impulsos surgem para realizar trabalhos cada vez mais desafiadores.

Equipe:

DANIELA TREVISAN DA SILVA: arquiteta e urbanista formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) em 2001, iniciou a vida profissional ainda na graduação e, após conclusão do curso, atuou por 3 anos em Porto Alegre/RS. No ano de 2004 fundou o Estúdio de Arquitetura Daniela Trevisan em Santa Maria/RS.

MICHELLE GOMES FLORES: arquiteta e urbanista formada pelo Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) em 2010, e mestre em engenharia civil com ênfase na eficiência energética e sustentabilidade nas edificações, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 2014.