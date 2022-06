Empresa de projetos e serviços de arquitetura fundada em 1984,

sediada na cidade de São Paulo e tendo por sócios fundadores os arquitetos João Paulo Beugger, José Armênio de Brito Cruz, Marcos Alfredo Mendes Aldrighi e Renata Semin. Atua nas áreas de urbanismo, projeto de edificações, planejamento corporativo e arquitetura de interiores, para os setores público e privado, e com trabalhos realizados em todo o território nacional. A empresa é constituída por uma equipe de 40 profissionais, organizados em núcleos de projeto, de forma a permitir a cada um, o comprometimento do início à conclusão de cada trabalho. Esta equipe tem a sua disposição uma rede dos melhores consultores especialistas do mercado para atender a todas as disciplinas necessárias para elaboração do projeto e execução da obra. O objetivo é a viabilização dos empreendimentos dos nossos clientes com a valorização do seu investimento. Para isto adquirimos o conhecimento detalhado das características e metas do cliente e desenvolvemos soluções criativas que consideram o valor e o prazo para sua execução