A Libório Gândara Ateliê de Arquitetura, empresa de elaboração de projetos, possui inúmeras obras realizadas tendo como diferencial o trabalho em equipe e a expertise dos seus arquitetos responsáveis Ana Libório e Gândara Jr. que já possuem mais de 30 anos de mercado .

http://liboriogandara.arq.br/projetos/

A empresa possui vasta experiência em projetos urbanísticos, preservação de patrimônio histórico desenvolvendo estudos sobre as cidades com foco no desenvolvimento sustentável.

Possuem também uma linha de projetos comerciais como hotéis, bares e restaurantes, além de várias residências unifamiliares em condomínios fechados e casas de praia e fazenda.

A arquiteta Ana Libório também atua como palestrante em encontros e seminários e a equipe participa de concursos públicos de ideias.