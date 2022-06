Indústria e Comercio de Móveis Henn

Henn, uma das maiores indústrias moveleiras do Brasil, com uma logística inteligente e exportação para 4 continentes. São mais de 70 mil metros quadrados de área construída e um moderno parque fabril, que permitem fabricar móveis com agilidade, tecnologia e acima de tudo, do jeito de cada consumidor. É por isso que a Henn está preparada para os novos tempos.