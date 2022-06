Rose Souza

Designer de Interiores Pós-graduada em Ambientação de Interiores, Tecnologias e Sustentabilidade pela Universidade do Vale de Itajaí em 2012, Desde sua formação em 2008 atua como Designer de Interiores, residenciais e comerciais. O que faz a diferença em seu trabalho, entretanto, é um interesse genuíno pelas pessoas, seus desejos e seus estilos de vida. Cada projeto de Roseli Souza nasce da observação do cliente e da cuidadosa análise de seus objetivos, sejam eles pessoais, familiares ou corporativos. Para materializar o que para muitos é um sonho, Roseli usa toda a sua versatilidade e dedicação em cada etapa do projeto.