JBEN.ARQ Arquitetura. Somos um grupo de profissionais do Design e da Arquitetura que faz da criação dos projetos e da execução das obras, uma tarefa simples e eficaz. Com o propósito de trazer beleza, conforto e funcionalidade para melhorar o dia-a-dia dos seus clientes, estamos há mais de 5 anos no mercado brasileiro.

Fazemos todo tipo de projeto que necessita para seu imóvel residencial, comercial ou corporativo. Vamos do estudo preliminar ao projeto executivo com complementares e, depois, gerimos a obra do início ao fim, com bom preço e prazo. Nossas perspectivas renderizadas facilitam a visão e entendimento do projeto.

Conjugamos projeto e obra em um só lugar, evitando conflitos entre escritórios, que normalmente cuidam de apenas uma parte do processo.

A Jbenarq foi fundada por Juliana Bettencourt e Eduardo Navio, uma arquiteta carioca e um designer português. Uma dupla que se complementa e que gosta de atender todas as necessidades de seus clientes. Em uma época onde o tempo é cada vez mais escasso, é necessário evoluir para facilitar a vida de cada um, pessoal e profissionalmente.