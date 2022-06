Nossa arquitetura é guiada pela crença de que a qualidade do nosso ambiente tem uma influência direta sobre a qualidade de nossas vidas, seja em casa, no local de trabalho, em edifícios culturais ou edifícios públicos.

Planejar nesse sentido nos da uma visão mais abrangente, que vai desde o desempenho funcional e ambiental de um edifício para uma preocupação com o seu contexto físico e cultural. Nossa equipe de design cria para todos os tipos de espaços, abrangendo desde casas e apartamentos até torres de escritórios e espaços comerciais. A qualidade da luz, a escolha dos materiais, o uso da cor e a seleção de obras de arte e mobiliário, são coordenados como parte de um sistema global; e cada elemento envolve o mesmo processo de questionamento para que a decoração faça parte da interação das pessoas com o espaço e tenha função essencial no bem estar do usuário.