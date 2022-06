Katia Kuwabara é fotógrafa há mais de 15 anos especializada nas áreas de arquitetura e artes cênicas. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie, encontra na fotografia seu trabalho e suporte de reflexões pessoais. Tem participação em diversas exposições, bienais e eventos, tais como: IAB Prêmios 1996 Honorable Mention e 2ª Bienal fotoperiodismo Cultura y Espectáculos Iberoamerica 2007, no México. Foi selecionada pela Secretaria de Cultura de São Paulo para desenvolver o projeto "Reascender" durante 1 ano 2010/ 2011 registrando as transformações do Bairro da Luz. Participou e coordenou a equipe de fotografia no projeto editorial Caixa Econômica Federal - Crédito e Transformação Social. Colaboradora no MAM / SP e UOL - Universo OnLine.