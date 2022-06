Na área de arquitetura, urbanismo e interiores ha 16 anos, desenvolvemos e supervisionamos projetos residenciais, comerciais, urbanísticos,interiores e ainda projetos de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. Nossa equipe conta com arquiteto, engenheiro elétrico, hidráulico e estrutural, topografo, designer e paisagista, com vários projetos no setor público e privado. Desenvolvemos projetos para hospitais, clinicas, consultórios, academias, residências, escolas e praças.

Agende seu atendimento com hora marcada via e mail ou telefone: (14) 3433 4416/(14)9 9761 0776/ (14) 981610098(whatsapp) e mail: arquitetamarymotta@gmail.com - consulta sem compromisso. Será um prazer atendê-lo.