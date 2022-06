Marília Peixoto Olivetti, é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com curso de extensão nas Universidades, Escuela Politécnica de Cuenca e Facultad de Bellas Artes, na cidade de Cuenca, Espanha.

A arquiteta se destaca por inovar e oferecer soluções criativas e personalizadas de acordo com as necessidades e estilo de cada cliente, com foco na estética, funcionalidade e conforto, buscando sempre o equilíbrio entre os elementos. Acredita que cada projeto é único e desafiador, tendo a oportunidade de apresentar pequenas e grandes ousadias. Marília, defende que a arquitetura pode transformar e recriar o espaço, além de influenciar na vida de quem habita este espaço. É com esta atitude que ela procura chegar bem próximo aos sonhos de cada cliente. "Toda arquitetura é um abrigo, toda grande arquitetura é o projeto de um espaço que envolve, afaga, exalta e estimula as pessoas naquele espaço" - Philip Johnson