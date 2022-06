A MUITOS ANOS NO MERCADO DE DESIGN E PRESENTES NAS PRINCIPAIS MOSTRAS DE INTERIORES E DECORAÇÃO DE BRASÍLIA, COM AMBIENTES PREMIADOS, A DUPLA DE DESIGNERS FLAVIO WERNECK E GLORY BARRETO ATUAM EM TODOS OS SEGMENTOS DO MERCADO, SEJA RESIDENCIAL, COMERCIAL, CORPORATIVO E CLÍNICO, ASSIM COMO EM PROJETOS DE DESIGN DE PRODUTOS E DESIGN GRÁFICO E BRANDING. O TRABALHO SE IDENTIFICA COM PROJETOS DIFERENCIADOS SEGUINDO UMA LINHA DE VANGUARDA, COM UMA PEGADA INDUSTRIAL/CONCEITUAL E TAMBÉM COM O CLÁSSICO CONTEMPORÂNEO. PROCURANDO SEMPRE COLOCAR A SUAS DIGITAIS NOS TRABALHOS QUE REALIZAM COM PROJETOS EXCLUSIVOS E ÚNICOS, VALORIZANDO A ARTE, O ARTISTAS E ARTESÕES BRASILEIROS E BUSCAR SEMPRE UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR NA BUSCA DE REFERÊNCIAS PARA OS PROJETOS. TRAZENDO INOVAÇÃO NO USO INUSITADO DE NOVOS MATERIAIS, SEMPRE PREOCUPADOS COM A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE E NA PRESERVAÇÃO DO QUE É BOM E QUE TENHA VALOR HISTÓRICO E CULTURAL. DESENVOLVENDO AS MELHORES SOLUÇÕES PARA O USO E OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS. A DUPLA É ESPECIALIZADA EM REABILITAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DOS AMBIENTES E GOSTA MUITO DOS DESAFIOS DE UMA BOA REFORMA PARA DAR NOVA VIDA E UTILIDADE AOS ESPAÇOS JÁ EXISTENTES.