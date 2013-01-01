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Werneck &amp; Barreto
Designers em Brasília
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    Werneck & Barreto
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    A MUITOS ANOS NO MERCADO DE DESIGN E PRESENTES NAS PRINCIPAIS MOSTRAS DE INTERIORES E DECORAÇÃO DE BRASÍLIA, COM AMBIENTES PREMIADOS, A DUPLA DE DESIGNERS FLAVIO WERNECK E GLORY BARRETO ATUAM EM TODOS OS SEGMENTOS DO MERCADO, SEJA RESIDENCIAL, COMERCIAL, CORPORATIVO E CLÍNICO, ASSIM COMO EM PROJETOS DE DESIGN DE PRODUTOS E DESIGN GRÁFICO E BRANDING. O TRABALHO SE IDENTIFICA COM PROJETOS DIFERENCIADOS SEGUINDO UMA LINHA DE VANGUARDA, COM UMA PEGADA INDUSTRIAL/CONCEITUAL E TAMBÉM COM O CLÁSSICO CONTEMPORÂNEO. PROCURANDO SEMPRE COLOCAR A SUAS DIGITAIS NOS TRABALHOS QUE REALIZAM COM PROJETOS EXCLUSIVOS E ÚNICOS, VALORIZANDO A ARTE, O ARTISTAS E ARTESÕES BRASILEIROS E BUSCAR SEMPRE UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR NA BUSCA DE REFERÊNCIAS PARA OS PROJETOS. TRAZENDO INOVAÇÃO NO USO INUSITADO DE NOVOS MATERIAIS, SEMPRE PREOCUPADOS COM A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE E NA PRESERVAÇÃO DO QUE É BOM E QUE TENHA VALOR HISTÓRICO E CULTURAL. DESENVOLVENDO AS MELHORES SOLUÇÕES PARA O USO E OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS.                A DUPLA É ESPECIALIZADA EM REABILITAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DOS AMBIENTES E GOSTA MUITO DOS DESAFIOS DE UMA BOA REFORMA PARA DAR NOVA VIDA E UTILIDADE AOS ESPAÇOS JÁ EXISTENTES.

    Serviços
    • Projeto Design de Interiorismo
    • de Produto
    • Gráfico e Fine Arts.
    Áreas servidas
    Brasília.
    Prêmios
    Premio Brasilidade na Mostra Morar Mais Brasília 2013
    Endereço
    Seps 707 / 907 – Bloco E
    70390-078 Brasília
    Brasil
    +55-6192149275
    Propriedade legal

    -É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº5988 ART.184 DO CÓDIGO PENAL A REPRODUÇÃO

    TOTAL OU PARCIAL DO PROJETO AQUI REPRESENTADO, BEM COMO A SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.

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