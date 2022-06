Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Cleber.

Presto serviços de pintura há mais de 20 anos.

Todo material disponível no site ( www.pinturadecasas.com ) é de autoria minha e equipe.

Nosso diferencial está na alta qualidade dos serviços prestados, respeito e honestidade.

Posso fazer seu serviço de pintura pessoalmente ou com pouquíssimos pintores, tudo da melhor forma para atender bem e satisfatoriamente.

Meu foco está em prestar serviços de qualidade, fazendo tudo que for possível para atingir o combinado, deixando-o totalmente por dentro de cada passo da obra e com certeza levando até você o que há de mais novo e moderno no ramo da pintura.

Somos pintores

organizados em nossos trabalhos, ferramentas, limpeza e organização.