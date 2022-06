SOBRE O

Por trás de uma bela amizade em uma viagem inusitada surgiu o escritório "Croqui Arquitetura e Interiores"através da afinidade de duas amigas que acreditavam que a arquitetura é a arte de transformar espaços em sonhos, anseios e necessidades.

O escritório é composto pelas arquitetas Elisa Zanol e Maria Angélica Baú formadas a mais de 6 anos e atuando em Cascavel e região a mais de 5 anos. Especializadas em Arquitetura de Interiores e Design Mobiliário e Light Designer, o estilo de trabalhar consiste em priorizar sempre a vontade do cliente. Desenvolvendo projetos de qualidade, firmando parcerias sólidas junto aos melhores fornecedores para assegurar a excelência na execução do projeto. Garantindo ao cliente um atendimento personalizado, buscando suas reais necessidades e assim alcançando o resultado desejado, sem deixar de lado o principal que é estar presente em todas as fases da obra.