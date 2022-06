A empresa Fatto Arquitetura assina desde 2005 projetos residenciais, comerciais e corporativos no mercado de Brasília e outras cidades.

As arquitetas Carolina Magalhães e Tatiana Pandolfi se destacam pelo estilo contemporâneo e buscam aliar beleza, funcionalidade e sustentabilidade em suas criações, sempre respeitando, com equilíbrio e criatividade, o estilo e necessidades do cliente. O objetivo principal das profissionais é desenvolver projetos personalizados nos quais se destaquem a individualidade daqueles que utilizarão o espaço. Carolina e Tatiana, sempre antenadas às novas tendências, tecnologia e materiais, buscam criar, sem se prenderem a modismos, ambientes elegantes, funcionais e focados na qualidade de vida de seus clientes.