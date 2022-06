De origem mineira, formação capixaba, experiência profissional paulistana e inspirações sem fronteiras. É a diversidade que molda minha constante formação e se reflete na minha produção.

Com a AJN arquitetura desenvolvo projetos de reforma e de edificações novas em todas as suas etapas, desde a concepção, aprovações legais e projeto executivo. Acredito na arquitetura acessível a todos, que transforma os espaços e as pessoas que deles se apropriem. Busco desenvolver uma arquitetura carregada de camadas e significados, uma arquitetura que seja "gentil" com as pessoas e as cidades.