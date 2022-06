Studio de Arquitetura e Design localizado em Belém do Pará, foi fundado em 2013 pelo Arquiteto Marco Aurélio Lima. Atua em diversas áreas de projetos e de construções. Em sua premissa, o Studio procura sempre atender as necessidades e expectativas de seus clientes com projetos bem elaborados, contemporâneos e modernos, atentando às melhores soluções construtivas, aliadas a estética e funcionalidade do edifício. As formas modernas e o uso de materiais atuais são a característica principal do Studio.

Studio of Architecture and Design located in Belém do Pará, was founded in 2013 by the Architect Marco Aurélio Lima. He works in several areas of projects and constructions. In its premise, Studio always seeks to meet the needs and expectations of its clients with well-designed, contemporary and modern projects, focusing on the best constructive solutions, allied to the aesthetics and functionality of the building. Modern forms and the use of current materials are the hallmark of Studio.

Estudio de Arquitectura y Diseño ubicado en Belém do Pará, fue fundado en 2013 por el arquitecto Marco Aurelio Lima. Actúa en diversas áreas de proyectos y de construcciones. En su premisa, Studio busca siempre atender las necesidades y expectativas de sus clientes con proyectos bien elaborados, contemporáneos y modernos, atentando a las mejores soluciones constructivas, aliadas a la estética y funcionalidad del edificio. Las formas modernas y el uso de materiales actuales son la característica principal del Studio.