Desde 2009 a frente do escritório, Dayane e Marina atuam em foco residencial e comercial, seus projetos são caracterizados por bases neutras, formas limpas e acabamentos exclusivos, deixando a ousadia por conta dos detalhes. Expõem o estilo sofisticado e contemporâneo, com ares acolhedores e pessoais. Em busca de constantes desafios, o escritório dedica-se à elaboração de projetos focados na qualidade de vida por meio de soluções diferenciadas que transmitam conforto, segurança, bem-estar e sofisticação com criatividade, dinamismo e assertividade. Mais do que um projeto, o escritório oferece assessoria personalizada. É um trabalho pessoal, cuidadoso e detalhista, que reúne o que há de melhor no mercado para criar ambientes exclusivos, inspiradores e atemporais.

Serviços Projetos Arquitetonicos e de Interiores Residencial e Comercial Áreas servidas Campo Largo e Curitiba Endereço Rua Centenario, 2000. Sala 01. Andar 04.

83601000 Campo Largo

Brasil

+55-4132923018 www.dmarquitetura.arq.br