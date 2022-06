Nossa denominação empresarial – Grafite 0.3 – utiliza o primeiro termo como símbolo do desenho e da criatividade, ferramentas fundamentais na arte do livre projetar da arquitetura, e o segundo como representação tanto da espessura do próprio grafite quanto do número de sócios- arquitetos fundadores.

A Grafite0.3 Arquitetura e Urbanismo Ltda., desde sua fundação - em janeiro de 2007, trava busca incessante e criativa pelas melhores soluções em arquitetura sem se render a estilos, pois cada projeto possui características e necessidades singulares, específicas.

Nossa realização profissional plena acontece sempre que, no desenho final de cada projeto, temos implícitos no conjunto da obra o olhar de satisfação de nosso cliente.