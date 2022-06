Formado em Arquitetura e Urbanismo em 2003 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rafael Mirza se especializou em Conforto Ambiental e Eficiência Energética pelo PROARQ/UFRJ.

Nas aulas do curso de mestrado de Engenharia de Produção na COPPE/UFRJ, aprimorou a metodologia de execução e administração das obras.

Com projetos residenciais, comerciais e corporativos, seu trabalho prima pelo respeito à personalidade de cada cliente e usuário do espaço, sempre com o intuito de desenvolver soluções funcionais, viáveis, e atemporais, que alinham conforto e bem estar.