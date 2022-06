O escritório Paulo Munhoz Arquiteto e Associados iniciou suas atividades em 2001, ano em que seu diretor chegava a Uberlândia trazendo uma bagagem de 15 anos de experiência profissional, adquirimos em um escritório de grande expressão nacional, localizado no interior de São Paulo. Desde então, realiza projetos no âmbito de arquitetura residencial, comercial, industrial e institucional. Atendemos além de Uberlândia cerca de 20 outros municípios localizados no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul de Minas e Goiás. Contamos hoje com uma equipe composta por arquitetos e colaboradores que agregam nosso objetivo principal - total comprometimento com nossos clientes. Neste período de atuação, o escritório Paulo Munhoz Arquiteto e Associados vem se aprimorando constantemente, tanto no desenvolvimento de seus projetos, como na busca por soluções inovadoras e contemporâneas a partir do programa desejado pelo cliente e projetado especificamente para ele. É nosso prazer criar edifícios e ambientes que respeitam o meio com criatividade e funcionalidade, para fazer a diferença na vida das pessoas, trazendo emoção e promovendo a sociabilidade. Acreditamos em formas atemporais que comuniquem uma ideia, promovam a arte e concretizem um sonho!