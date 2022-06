Especializada em design de interiores - que tem como principais pilares de trabalho, a funcionalidade, praticidade, harmonia e beleza de cada ambiente, a Actual Design desenvolve os mais variados projetos para imóveis residências e comerciais.

Criamos resultados originais e personalizados, que captam a essência e individualidade de cada projeto, utilizando produtos modernos e tendências contemporâneas, no compromisso de garantir a união perfeita entre a tecnologia e a qualidade do serviço, sempre com os melhores prazos, custos e materiais.