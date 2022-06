Secato Arquitetura e Interiores segue uma linha mais sofisticada com um estilo contemporâneo em seus projetos, buscando atender e superar as necessidades e expectativas de cada cliente.

Formada pelo Centro Universitário Belas Artes de SP em Arquitetura e Urbanismo, a arquiteta Silvia Secato, sempre alinha em seus projetos a estética e funcionalidade, principalmente o estilo e personalidade de cada cliente, itens que considera essências para o desenvolvimento de um bom projeto. Atuando na área desde 2010 no ramo de arquitetura e interiores, começou sua carreira em construtora e incorporadora, na área de desenvolvimento do produto. Em 2016, inicia-se como autônoma com projetos residenciais, comerciais, interiores, consultorias e gerenciamento de obras na região do ABC e São Paulo.