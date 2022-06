Escritório de Arquitetura e Design de Interiores em Campinas das arquitetas Maira Del Nero e Symonne Da Fonte

Após anos de carreira em escritórios independentes, as arquitetas de Campinas Maira Del Nero e Symonne Da Fonte se uniram em parceria em um único escritório: Del Nero Da Fonte Arquitetura.

A proposta do escritório é unir a vasta experiência de cada profissional através de relações de complementaridade, que acabam por somar as diferentes bagagens e conhecimentos específicos resultando em ganhos de qualidade no desenvolvimento de projetos.

O escritório de arquitetura em Campinas, oferece serviços de arquitetura e construção incluindo projetos residenciais, design de interiores, comerciais e institucionais.

Trabalha associado à empresas de engenharia e consultoria, garantindo ao cliente um atendimento completo desde a concepção do projeto até a entrega da obra.

O escritório de arquitetura também oferece serviços na área da sustentabilidade, buscando alternativas viáveis para promover o bem estar das pessoas e do planeta.