Carlos Parada e Patricia Parada são arquitetos e construtores com escritório localizado em Petrópolis, atendendo também demais cidades do Estado do Rio de Janeiro. Carlos é arquiteto formado pela Universidade Gama Filho, iniciou o escritório de arquitetura Carlos Parada & Associados, além de dar continuidade a CADA Construção e administração Ltda, empresa com 50 anos de atuação em construção e arquitetura. Patricia é arquiteta formada pela PUC-Rio e designer de interiores pela UCM (Madrid).

Buscamos atender nossos clientes da melhor forma possível. Fazemos desde a concepção do projeto e o desenvolvimento do mesmo, com acompanhamento e execução da obra, até a escolha de materiais e entrega da obra finalizada.