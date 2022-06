ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E DESIGN, REFERÊNCIA EM EXCELÊNCIA NA CIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SP - Empresa atuante no ramo de arquitetura, design de interiores, paisagismo, engenharias e construção civil, que visa o comprometimento, transparência, qualidade e agilidade em todos os serviços contratados.

O nome do estúdio surgiu de um jogo com as palavras e sons do idioma alemão. Partindo do ordinal 8 (oito - acht) - que pronuncia-se ART, para nós simbolizando a união , harmonia e precisão , aspectos que buscamos em nossa relação com os clientes e em nossos projetos - e HAUS (casa), simbolizando o elemento inicial da arquitetura: a necessidade de um espaço protegido e confortável.