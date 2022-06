Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade FMU, técnica em Design de Interiores pelo Centro Universitário SENAC. Atuando no mercado desde 2006, desenvolvendo projetos residencial e comerciais, oferecendo soluções personalizadas para as suas necessidades.

Planejando todas as etapas do seu projeto para viabilizar a execução no orçamento e prazo desejado.