Criada em 2011 pelo arquiteto Marcelo Moura, a Tripper desenvolve projetos de arquitetura e interiores para espaços residenciais, comerciais e corporativos. O escritório atua em todas as etapas, desde o estudo preliminar, passando pelo projeto executivo, detalhamento, até a entrega final da obra. Sua equipe acredita que cada cliente possui uma identidade, por isso aposta em criações personalizadas, que priorizam os valores e as necessidades de cada um.Hoje, além do Rio de Janeiro, alça voos cada vez mais longos, com projetos em Angra dos Reis, São Paulo, Coimbra e Nova York.