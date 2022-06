Studio 3.2 é fundada pela arquiteta Cristiane Mari Okada, formada em Arquitetura e Urbanismo na Puc-Campinas, trabalhou em renomados escritórios de arquitetura e design de interiores, dentre eles no escritório “Fernanda Marques Arquitetos e Associados”, onde encontrou a essência da sua linguagem de projeto.

O escritório tem como objetivo desenvolver projetos de arquitetura e interiores com excelência e que expressem a identidade do cliente, sempre com satisfação e eficiência, oferecendo um trabalho inovador com originalidade e qualidade. Traços sublimes e marcantes, iluminação diferenciada, sofisticação e modernidade são características acentuada do Studio 3.2.