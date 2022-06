Carioca da gema, nascido em janeiro, sob o signo de

Capricórnio, Raphael Costa Bastos é Arquiteto, Urbanista e Paisagista de formação, criação e vocação. É do tipo que não para. Nunca! Desde 2010, é o responsável pelos projetos executivos de quadros como “Lar doce Lar” e “Um por todos e todos por Um”, do Caldeirão do Huck, da Globo. E, vez por outra, ainda ajuda a adaptar e viabilizar os cenários de outras produções.

Com estilo único que vem se destacando por sua capacidade em criar ambientes que unem sustentabilidade e sofisticação. RCB, participa do CasaCor e outros eventos de arquitetura e decoração.

Seus trabalhos já mereceram matérias em todas as principais revistas de decoração do país e em revistas internacionais.

É também diretor criativo da Costa Bastos Paisagismo, onde possui de mais de 200 projetos de paisagismo e urbanismo.

“Quis me tornar abrangente para poder desenvolver qualquer tipo de projeto”, conta ele, que mesmo delegando alguns projetos para a sua equipe, não abre mão de ter o controle sobre tudo.