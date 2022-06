Luana Turatti é Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Curiosa, busca constante aprimoramento, dedica-se a elaboração de seus projetos com respeito, carinho e atenção nos detalhes, focando na qualidade de vida em meio de soluções que possam oferecer ao cliente conforto, bem-estar, praticidade, segurança e sofisticação com criatividade e qualidade. Desenvolve projetos de arquitetura, de interiores e paisagismo, dentro dos seguimentos residenciais e comerciais, atua na região sul de Santa Catarina.

Missão

Criar e transformar espaços residenciais e comerciais com criatividade, técnica e comprometimento, unindo as necessidades e sonhos de nossos cliente a soluções estéticas e funcionais, superando expectativas e oferecendo um atendimento de forma personalizada, estabelecendo um relacionamento de transparência com o cliente, acompanhando-o em cada passo do processo.

Valores

Transparência - Comprometimento - Criatividade - Inovação - Funcionalidade - Conforto