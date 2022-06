Pedro Druziki Jr formou-se em arquitetura e urbanismo pela Universidade Positivo em 2005 e pós graduou-se em design de interiores pela mesma instituição no ano de 2007.

Passando por diversos escritórios renomados do país, exercendo o cargo de arquiteto e coordenador de projetos, inicia no ano de 2011 as atividades de seu escritório na cidade de Campo Largo, Pr.

Diversas vezes premiado como melhor arquiteto e escritório de arquitetura da cidade, atua em diversos campos da arquitetura - projetos residenciais, comerciais, institucionais, interiores e também design de mobiliário. Em todos, tem a busca pela perfeição e a atenção máxima aos detalhes, um compromisso de exclusividade e de entrega de um projeto de qualidade e excelência.

Respeitando sempre o cliente e toda sua equipe, o escritório tem uma obssesão pelo desenho, onde o computador torna-se apenas uma ferramenta de trabalho, pois consideram que é no papel que a arquitetura acontece.

Sem distinção entre o projeto de um móvel ou um edifício, pois a dedicação e o empenho a cada um é sempre o mesmo, trabalham com responsabilidade e ética.

A inspiração para o trabalho vem do traço simples, exclusivo, da atenção a proporção e o conforto, que somados ao amadurecimento adquirido nestes anos de experiencia resultam em uma arquitetura de identidade.