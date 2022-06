Viviane Bernucci é arquiteta atuante há mais de 19 anos no mercado, estagiou em grandes escritórios diretamente na área de obras. Essa vivência resultou em uma grande experiência para elaborar projetos e executá-los com excelência, sempre em busca da estética sem perder a funcionalidade e preocupada em atender cada cliente em sua individualidade.

Tendo como diferencial o acompanhamento desde de a escolha do terreno ou do imóvel até a decoração, através dos serviços de administração de materiais e coordenação da mão de obra. Trabalhando sempre com os melhores fornecedores e profissionais altamente qualificados.