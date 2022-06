A RJ Martins conta com uma experiente equipe de arquitetos e engenheiros, permanentemente atualizados nas novas tendências, com total conhecimento sobre tecnologia de materiais e equipamentos, técnicas de gerenciamento de obra e projetos.

Apostamos numa relação de confiança absoluta, trabalhando como consultor ao lado do cliente, para cumprir e implantar os princípios de espaço, imagem corporativa e custos de investimento.

Viabilizamos interfaces técnicas ao longo de todo o processo: seja com agentes imobiliários, para garantir os interesses e benefícios do cliente; ou com fornecedores e especialistas, para assegurar o rigor técnico no cumprimento do cronograma e orçamento de obra definidos.

RJ Martins Excelência de serviços com pontualidade e custos competitivos.